شكرا لقرائتكم الاتحاد السعودي يحدد عدد محترفي موسم 2020-2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم السبت عدد اللاعبين الأجانب والمواليد المحترفين في أندية الدرجات الممتازة والأولى والثانية للموسم الرياضي القادم 2021 - 2020.

وأوضح الاتحاد السعودي أن عدد الأجانب في الدرجة الممتازة 7 لاعبين، وعدد المواليد لاعب واحد، بحيث لا يزيد عمر لاعب المواليد على 28 عاما - مواليد 1993. وفي الدرجة الأولى 4 لاعبين، وعدد المواليد لاعب واحد، بحيث لا يزيد عمر لاعب المواليد على 26 عاما - مواليد 1995. وفي الدرجة الثانية لاعبان أجنبيان لكل ناد وعدد المواليد لاعب واحد، بحيث لا يزيد عمر لاعب المواليد على 24 عاما - مواليد 1997.

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وأضاف الاتحاد السعودي باستثناء الأعمار المشار إليها للاعب المواليد المحترف المسجل مسبقا في ناديه ومستمر في نفس النادي قبل صدور القرار.

واعتمد الاتحاد تقليص عدد اللاعبين المواليد القصر في الفئات السنية من 3 لاعبين إلى 2 في كل درجة من درجات الفئات السنية، وفي حال بلغ لاعب المواليد سن 18 عاما يحق للنادي تسجيله كلاعب محترف أو إبقائه كلاعب هاو، على أن يكون تصنيفه في درجة الشباب، وفي حال رغبة النادي تصنيف اللاعب في الفريق الأول يكون تسجيله كلاعب محترف، وأنه لا يحق لأندية الدرجة الثالثة تسجيل اللاعبين المواليد في الفريق الأول.

كما كشف الاتحاد ضوابط إضافة لاعبين سعوديين محترفين في أندية الدرجة الثانية، بحيث يكون الحد الأعلى للاعبين السعوديين المحترفين لا يزيد على 6 والأدنى لجميع اللاعبين المحترفين لا يقل عن لاعبين اثنين، وألا تزيد أجور اللاعبين السعوديين المحترفين على 8 آلاف ريال ولا تقل عن 4 آلاف ريال، وفي حال لم يحضر النادي لاعبين أجانب ومواليد محترفين، يحق له استبدالهم بلاعبين سعوديين محترفين.