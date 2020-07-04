بطولة إنكلترا: برايتون يصعّب بقاء نوريتش في الدوري الممتاز

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لندن: عزز برايتون موقعه وصعّب مهمة مضيفه نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير للبقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بالتغلب عليه 1-صفر في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين السبت.

وسجّل البلجيكي لياندرو تروسار (25) هدف برايتون.

وخسر نوريتش مبارياته الأربع التي خاضها في الدوري منذ استئناف منافساته الشهر الماضي بعد تعليقها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، وتلقى تسعة أهداف دون أن يتمكن لاعبوه من هز الشباك.

ومع تبقي خمس مباريات له هذا الموسم، تجمّد رصيد نوريتش عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير، بفارق سبع نقاط عن واتفورد (صاحب المركز السابع عشر، أول المراكز الضامنة للبقاء)، والذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفا على تشلسي.

في المقابل، رفع برايتون رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر ليبتعد بفارق تسع نقاط موقتا عن أستون فيلا الثامن عشر، أول المراكز المؤدية إلى توديع الدرجة الممتازة.

وفي مباراة اليوم، أهدر الضيوف فرصة مبكرة، اذ سدد الكوبي أونيل هيرنانديز في جسم الحارس الأسترالي ماثيو راين (13).

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ومنح تروسار فريقه هدف الفوز في الدقيقة 25 بعدما عكس بيمناه من مسافة قريبة تمريرة الأسترالي آرون مووي العرضية إثر انطلاقة سريعة.

ولم يستفد الألماني دانيال فارك مدرب نوريتش من التبديلات التي أجراها في الدقائق العشرين الأخيرة، لاسيما إدخال هداف الفريق الفنلندي تيمو بوكي (11 هدفا) الصائم عن التسجيل منذ هدفه في مرمى توتنهام (1-2) في المرحلة الرابعة والعشرين في 22 كانون الثاني/يناير الماضي.

وأنقذ القائم الأيمن مرمى برايتون من هدف بتصديه لضربة رأسية للإيرلندي آدم إيدا (90+4).

ويلعب لاحقا ليستر سيتي مع كريستال بالاس، ومانشستر يونايتد مع بورنموث، وولفرهامبتون مع أرسنال، وتشلسي مع واتفورد.

وتستكمل المرحلة الأحد حيث يلعب بيرنلي مع شيفيلد يونايتد، ونيوكاسل يونايتد مع وست هام، وليفربول المتوّج باللقب مع أستون فيلا، وساوثمبتون مع مانشستر سيتي، على ان تختتم الاثنين بلقاء توتنهام وإيفرتون.