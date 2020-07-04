بطولة إسبانيا: سيتيين يرفض التكهن بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

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مدريد: رفض المدرب كيكي سيتيين السبت التكهن بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني، بعيد تقارير صحافية عن رغبة أفضل لاعب في العالم ست مرات الرحيل عن فريقه في صيف العام المقبل.

وقال سيتيين "لن أتكهن بهذا الشأن لأنني لم أسمع شيئا"، مشددا على ان ميسي الذي يحمل شارة قيادة النادي الكاتالوني، "لم يقل شيئا" يمكن ان يتم تفسيره على انه رغبة بالرحيل.

وأتت تصريحات سيتيين خلال مؤتمر صحافي عشية الحلول ضيفا على فياريال ضمن منافسات الدوري الذي توج برشلونة بطلا له في الموسم الماضيين.لكن الفريق الذي حقق ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات في آخر ست مباريات، يجد نفسه في المركز الثاني في الترتيب بفارق أربع نقاط خلف غريمه ريال مدريد الذي يحقق نتائج مثالية في الآونة الأخيرة، وفاز في المباريات الست التي خاضها منذ استئناف منافسات الدوري، بعد تعليقها لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ورأى سيتيين ان التقارير بشأن ميسي "تكهنات لن أدخل فيها. هذه مهنتكم (في إشارة الى الصحافيين). أنا أناقش ما يجدر مناقشته، لا أكثر".

وكانت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية قد كشفت ليل الخميس، ان ميسي (33 عاما) الذي لم يعرف ناديا غير برشلونة في مسيرته الاحترافية، يعتزم الرحيل بعد نهاية عقده الحالي في نهاية حزيران/يونيو 2021.

وأشارت الى ان الدولي الأرجنتيني قرر وقف المفاوضات الجارية مع إدارة النادي لتجديد العقد.

وربطت التقارير بين النتائج الأخيرة لبرشلونة، والتي أدت الى خسارته الصدارة لصالح ريال، وقرار ميسي.

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وكان الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قد تطرق الى هذه التقارير هذا الأسبوع، في تصريحات أبدى خلالها أمله في ألا يرحل ميسي عن ناديه. وقال "لا أعرف ماذا سيحدث، لكننا لا نريد ذلك"، مبديا رغبته في "أن يكون لدينا أفضل اللاعبين في هذه الليغا".

على صعيد آخر، تطرق سيتيين الى مسألة الدور المتراجع لمهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، لاسيما في المباراة الأخيرة ضد فريقه السابق أتلتيكو مدريد (2-2)، حين أشركه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وشدد المدرب الذي تولى مهام الإدارة الفنية لبرشلونة مطلع العام الحالي، على انه تحدث الى المهاجم المتوّج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2018.

وأوضح "هو محترف كبير قادر على فهم هذا الوضع لأنه اختبره سابقا. هو لاعب محترف وانسان استثنائي. لن يؤثر هذا الأمر عليه لأنه إيجابي دائما. يمكننا ان نعتمد عليه بنسبة 100 بالمئة".

وأكد سيتيين انه غير قادر على إشراك "كل اللاعبين" في الوقت عينه.

ويحل برشلونة ضيفا على فياريال الخامس في مباراة غير سهلة ليل الأحد، وقد يدخلها متأخرا في الترتيب بسبع نقاط، في حال فوز ريال مدريد على مضيفه أتلتيك بلباو الثامن، في أول موعد ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين غدا.