شكرا لقرائتكم خبر عن نوريتش سيتي يقترب من الهبوط بعد الخسارة أمام برايتون بهدف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
سقط نوريتش سيتي في فخ الهزيمة أمام ضيفه برايتون، بهدف مقابل لا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب كارو رود، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
سجل اللاعب لياندرو تروسارد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.
ورفع برايتون رصيده إلى 36 نقطة، في المركز الخامس عشر، بينما توقف رصيد نورويتش سيتي عند 21 نقطة، في المركز العشرين (الأخير)، ليقترب بقوة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.
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