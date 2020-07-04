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أشرف صبحي يشهد اجتماع مجلس وزراء الشباب العرب عبر الفيديو كونفرانس غداً

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جدة - عمرو شويل يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،غداً الأحد، فعاليات اجتماع الدورة (43) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والمقرر عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت مظلة جامعة الدول العربية.


أشرف صبحى

ومن المقرر مناقشة مجموعة من القضايا خلال الاجتماع منها تأثير التغيرات الدولية على العربية في ظل جائحة ، وثقافة الشباب العربي، وتصورات الدول العربية حول آليات التعامل فيما بعد أزمة كورونا. 

 

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كما سيتم مناقشة المشروعات والبرامج المطروحة من قبل اللجان الفنية المعاونة، والتى تم استعراضها في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عُقد الخميس الماضي، وذلك لإقرار تنفيذ تلك البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية المشتركة. 

 

وأكد الدكتور أشرف صبحي التوجه لطرح مجموعة من البرامج والأنشطة للارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية العربية، مشيراً إلى تكثيف الجهود من قبل وزراء الشباب والرياضة العرب للخروج بمجموعة منوعة من البرامج تتلائم والظروف والتحديات الراهنة.

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