شكرا لقرائتكم مدير النشاط الرياضى بالأهلى: كود عودة التدريبات لا يلزم بإجراء مسحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى بالنادى الأهلى، عودة الفرق الجماعية مثل الطائرة والسلة وكرة اليد ،اليد بدءا من اليوم بإتباع كود رقم 1 المرسل من وزارة الشباب و الرياضة و الخاص بالأندية.

وأشار مديرالنشاط الرياضى بالأهلى، إلى أن كود 1 الخاص بعودة الأندية للتدريبات لا يتضمن الإلتزام بإجراءات المسحات الطبية للتأكد من سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية من فيروس كورونا ،قائلا: إن النادى ملتزم بدليل اللجنة الطبية وفقا للإجراءات الاحترازية بالتعقيم و التطهير.

وعاد فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى التدريبات الجماعية ولكن على الملاعب المكشوفة بفرع النادى بمدينة نصر وفقا للإجراءات الإحترازية بعدم التدريب فى صالات مغطاه فى هذه الفترة و حتى يوم 15 يوليو الجارى .

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وجاءت عودة الفريق للمران دون إجراء مسحات للاعبين للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد ، تكهيدا لإستئناف نشاط الدورى الممتاز وكأس مصر.

وعقدت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة اجتماعا مؤخرا مع ممثلى الأندية، شهد تضارب فى المقترحات وأبرزها ثبات الزمالك على موقف عدم عودة النشاط فى الفترة الحالية على صعيد أى لعبة، بينما اقترح محمد مصيلحى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى استئناف الدورى لاستكماله يوم 4 سبتمبر المقبل على ان ينتهى يوم 25 من نفس الشهر، وذلك فى اجتماع اللجنة المؤقتة للعبة مع ممثلو الأندية لمناقشة تصورات عودة النشاط، وأكد مصيلحى أنه يتبقى له 8 مباريات ضمنهم مباراتين مؤجلتين، حيث اقترح لعب احدهما يوم 31 أغسطس و الأخرى 14 سبتمبر على أن ينتهى كأس مصر يوم 3 أكتوبر.

واقتصر اجتماع الأندية على سماع تصورات ممثلى الأندية فقط لدراسة الأمر بعد السماع لمندوبى الأندية حول أرائهم بشأن تطبيق الإجراءات وشرحها قبل عودة النشاط و كيفية عودة المسابقة قبل الإعلان الرسمى عن نظام العودة.

ويعد نشاط الكرة الطائرة من الإتحادات المتوسطة التلامس فى اللعب، حيث تم وضعه فى خطة عودة التدريبات فى الفترة من بداية شهر يوليو واستئناف النشاط 1 أغسطس.