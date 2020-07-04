شكرا لقرائتكم عمرو السعيد ناعيا والده: توفى القيمة والقامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى منذ قليل الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس الشعب، وستشيع جنازته بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية ، منشأ الراحل .

وكتب عمرو السعيد نجله ورئيس نادي الصيد السابق ناعيا والده عبر حسابه على فيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم.. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الي ميعاد.. صدق الله العظيم.. توفي الي رحمه الله الوالد الغالي.. توفي القيمه والقامه.. توفي الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد ورئيس اللجنه الاقتصاديه الاسبق.. نسألكم الدعاء بالرحمه والمغفرة."



مصطفى السعيد

عمرو السعيد ينعي والده

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والدكتور مصطفى السعيد من مواليد 1 يوليو 1933 بمركز ديرب نجم بالشرقية، وتولى وزارة الاقتصاد خلال الفترة من عام 1982 وحتى عام 1985، ونجح فى عام 1979 بالفوز بعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السابعة "مركز شرطة ديرب نجم" عن مقعد الفئات.

كما تولي الدكتور مصطفي السعيد رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب منذ عام 2005.

وحصل الراحل على جائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة في عام 1980.