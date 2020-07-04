شكرا لقرائتكم أسوان يحدد 3 ملاعب لخوض مبارياته بعد عودة الدوري وينتظر موافقة الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، أن النادي حدد 3 ملاعب لخوض مباريات لدوري العام بعد عودة النشاط الرياضي يوم 7 أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكان أسوان قد حصل على موافقة اتحاد الكرة من قبل بخوض مبارياته المتبقية في الدوري بالقاهرة وذلك بسبب الظروف الحالية وعدم انتظام المران الداخلي في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا.

وقال كشري لـ " الخليج 365 " : حددنا ملاعب المقاولون ، بتروسبورت والشرطة، من أجل لعب المباريات بعد عودة النشاط وعرضناها على وليد العطار في اجتماعنا معه بمعسكر الفريق، وننتظر موافقة الأندية والأمن على أي ملعب منهم.

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ويواصل فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى المدير الفني للفريق، استعداداته لاستئناف وعودة الدورى الممتاز، خلال معسكره المغلق داخل المركز الأولمبى بالمعادى وبعد إجراء المسحة الثانية، حيث ظهر اللاعبون بمعسكر الفريق خلال التدريبات الجماعية بشكل جيد.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان وجميع أفراد الجهاز الفنى لإجراء المسحة للكشف عن كورونا، بالمركز الأولمبى بالمعادى، استعدادًا لاستئناف الدورى، وأسفرت نتائج المسحة الأولى لنادي أسوان عن وجود حالة إيجابية بفريق أسوان، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم عزل اللاعب والتعامل معه طبقًا للبروتوكول المتبع من وزارة الصحة لضمان سلامة الجميع.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا