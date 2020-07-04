شكرا لقرائتكم أسوان يحدد 3 ملاعب لخوض مبارياته بعد عودة الدوري وينتظر موافقة الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، أن النادي حدد 3 ملاعب لخوض مباريات لدوري العام بعد عودة النشاط الرياضي يوم 7 أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكان أسوان قد حصل على موافقة اتحاد الكرة من قبل بخوض مبارياته المتبقية في الدوري بالقاهرة وذلك بسبب الظروف الحالية وعدم انتظام المران الداخلي في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا.
وقال كشري لـ " الخليج 365 " : حددنا ملاعب المقاولون ، بتروسبورت والشرطة، من أجل لعب المباريات بعد عودة النشاط وعرضناها على وليد العطار في اجتماعنا معه بمعسكر الفريق، وننتظر موافقة الأندية والأمن على أي ملعب منهم.
ويواصل فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى المدير الفني للفريق، استعداداته لاستئناف وعودة الدورى الممتاز، خلال معسكره المغلق داخل المركز الأولمبى بالمعادى وبعد إجراء المسحة الثانية، حيث ظهر اللاعبون بمعسكر الفريق خلال التدريبات الجماعية بشكل جيد.
وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان وجميع أفراد الجهاز الفنى لإجراء المسحة للكشف عن كورونا، بالمركز الأولمبى بالمعادى، استعدادًا لاستئناف الدورى، وأسفرت نتائج المسحة الأولى لنادي أسوان عن وجود حالة إيجابية بفريق أسوان، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم عزل اللاعب والتعامل معه طبقًا للبروتوكول المتبع من وزارة الصحة لضمان سلامة الجميع.
ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا
كانت هذه تفاصيل خبر أسوان يحدد 3 ملاعب لخوض مبارياته بعد عودة الدوري وينتظر موافقة الأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.