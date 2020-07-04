شكرا لقرائتكم حرب صفقات القطبين لا تنتهى .. يوسف أوباما معروض على الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض وكلاء اللاعبين على النادى الأهلى إمكانية التعاقد مع يوسف أوباما، مهاجم الزمالك، فى ظل تقديم اللاعب لمستويات مميزة مع ناديه، خاصة مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق للاعب التوقيع بشكل حر إلى أي نادي فى شهر يناير المقبل، إلا أن العرض الذى جاء من وكلاء اللاعبين بأن اللاعب سيكون بمثابة قرن من القلعة البيضاء خاصة إنه أحد أبناء النادى الأبيض ويقدم مستويات رائعة مع ناديه.

وبسؤال مصدر مقرب من أوباما كشف إن اللاعب يفكر فى تجربة احتراف خارجية حال رحيله في أي وقت من قلعة ميت عقبة، إلا إنه فى الوقت الحالى مستمر مع فريقه دون أدنى مشكلة خاصة إنه يعد أحد الركائز الأساسية للفريق التى ساهمت فى حصد البطولات، منذ اعتماد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق عليه بصفة أساسية ثم توالى المدربين واستمر بالتشكيلة الرئيسية لقلعة ميت عقبة.

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وتابع المصدر ذاته أن انتماء أوباما لنادى الزمالك قد يمنعه من التفاوض مع الأهلى، خاصة إنه يرحب بتعديل عقده وتجديد مع ناديه إلا إنه حتى اللحظة الجارية ينتظر المفاوضات الرسمية من قبل ناديه، حيث استبعد اللاعب رحيله عن فريقه فى الموسم الجديد كما إنه حال رحيله فى الموسم المقبل سيفضل خوض تجربة خارجية.

وبدأ يوسف أوباما مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، وفى موسم 2013/2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك وشارك مع الفريق فى الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر والكونفدرالية والسوبر الأفريقى والسوبر المصرى، حيث شارك مع الزمالك فى 116 مباراة بمختلف البطولات أحرز خلالهم 20 هدفًا وصنع 17 هدفًا، فيما توج مع قلعة ميت عقبة بـ 8 بطولات هى: "كأس مصر 4 مرات والدورى الممتاز مرة واحدة والكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة والسوبر المصرى مرة واحدة والسوبر الأفريقى مرة واحدة، فيما خرج فى عدد محطات كان أبرزها فترته مع الاتحاد السكندرى ووادى دجلة.

وشارك أوباما مع الاتحاد السكندرى فى 35 مباراة أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، فيما شارك مع وادى دجلة فى 14 مباراة وسجل هدفين وصنع هدف أما عن مشاركات يوسف أوباما، مع الزمالك هذا الموسم، فشارك فى 24 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالهم هدفين، فيما يُعد أكثر لاعبى الأبيض صناعة للأهداف فى المباريات التى شارك فيها تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حيث شارك معه فى 18 مباراة لمدة 1489 دقيقة، أحرز خلالهم هدفين وصنع 6 أهداف.