شكرا لقرائتكم شطة يتحدث عن مشروع منح المدربين "دبلومة" الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد عبد المنعم مصطفى "شطة" مدير أكاديمية الأهلي اجتماعاً اليوم السبت مع مديري أفرع الأكاديمية وعدد من المدربين والإداريين بحضور خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، والمدير السابق للأكاديمية ، وأكد شطة أن الاجتماع يعد جلسة تعارف بينه وبين مسئولي الأكاديمية، لمناقشة أساليب العمل في الفترة المقبلة وكيفية تطوير الأكاديمية فنياً، ووجه خلاله الشكر لخالد بيبو على ما قدمه من نجاحات خلال عمله كمدير للأكاديمية، وتمنى له التوفيق في منصبه الجديد كمدير لقطاع الناشئين بالنادي.

وقال شطة خلال الجلسة: "يجب أن نعمل جميعاً من أجل الأهلي..سأسعى بقوة لتطوير الأكاديمية ولدي العديد من البرامج التدريبية حصلت عليها من الاتحاد الدولي لكرة القدم سأعمل على تطبيقها في الأكاديمية من أجل النهوض بها" ، تابع قائلاً: "يجب أن نعمل أيضاً على تطوير أداء المدربين وليس اللاعبين فقط وهذا ما ركّز عليه كثيراً محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وهناك مشروع لمنح المدربين شهادة تحمل اسم "دبلومة الأهلي" وأعتقد ان هذه الخطوة ستسهم بقوة في تطوير المستوي الفني لأكاديمية الأهلي".

من جانبه ، قدم بيبو التهنئة لشطة وأكد انه إضافة كبيرة لأكاديمية الأهلي، وأنه سيقدم الكثير من الخبرات لبيته الذي صنع معه تاريخاً كبيراً، مُتمنياً أن تواصل الأكاديمية تقديم دورها الرئيسي بإفراز مواهب مميزة لقطاع الناشئين، كما توحه بالشكر لجميع من سبقوه في إدارة الأكاديمية وكذلك جميع المدربين والإداريين الذين عملوا معه، مؤكداً أنه تعلم منهم الكثير.

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وشدد بيبو على أنه سيتواصل بشكل دائم مع الأكاديمية كما كان الحال بينه وبين الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين السابق، مشيراً إلى أن جميع فروع الأكاديمية حققت نتائج مميزة في الموسم الماضي وأن الجميع يعمل فقط من اجل خدمة النادي الأهلي.

كان مجلس إدارة النادي قد قرر في إجتماعه الأخير تعيين الكابتن عبدالمنعم شطة مديرًا عامًا للأكاديميات بناءً على رؤية لجنة التخطيط للكرة وتكليفه بتقديم التصور الخاص بكافة فروع الأكاديميات والاستعداد للموسم الجديد في ظل المعطيات الحالية ، كما اعتمد المجلس تصور لجنة التخطيط للكرة الخاص بقطاع الناشئين في الموسم الجديد، وتعيين خالد بيبو رئيسًا للقطاع وتكليفه بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق ومدرسة الكرة.