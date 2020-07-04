شكرا لقرائتكم أحمد كشري: امتحانات الجامعة سبب إصابة لاعب أسوان ولم يخالط زملائه بالمعسكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان أن الحالة التي ظهرت إصابتها بفيروس كورونا المستجد بين لاعبي الفريق بعد ظهور نتائج المسحة الثانية، هي للاعب لم يدخل في معسكر الفريق خاصة وأنه يخوض في الفترة الحالية امتحانات الجامعة وبالتالي لم يخالط زملائه ليشكل خطورة عليهم.

أضاف كشري في تصريحات لـ "الخليج 365": اللاعب كان يأتي لعمل المسحة بسيارته الخاصة ولم يختلط بزملائه وليست لدينا مشكلة والفريق يخوض تدريباته بانتظام استعداداً للدوري.

واستطرد مدرب أبناء الجنوب: لدينا لاعب آخر يؤدي امتحانات الثانوية العامة بالفريق، ولذلك قمنا بعزله ليتدرب بشكل انفرادي حتى لا يخالط اللاعبين لحين الانتهاء من الامتحانات والتأكد من سلامته.

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وكانت نتيجة المسحة الثانية التي خضع لها لاعبو أسوان يوم الأربعاء الماضي قد أظهرت وجود حالة إيجابية بين لاعبي الفريق، وذلك بعدما أظهرت المسحة الأولى وجود حالة إيجابية قبل الدخول في المعسكر.

في سياق متصل، استقبل إيهاب منصور ومحمد حمدى، عضوا مجلس إداة نادى أسوان، وأحمد كشرى مدرب أبناء الجنوب، وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة فى معسكر الفريق المقام حالياً بالمركز الأولمبى استعداداً لاستئناف مباريات الدورى العام المقرر عودتها يوم 7 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وجاء الاجتماع من أجل تحديد ملعب أسوان بعد عودة النشاط الرياضى، خاصة أن أبناء الجنوب سيخوضون جميع المباريات المتبقية فى مسابقة الدورى بالقاهرة، نظراً لصعوبة خوضها على ملعبهم بأسوان فى الظروف الحالية وعدم انتظام الطيران الداخلى بسبب وباء كورونا المستجد.

وأرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى الجهات الأمنية من أجل إقامة مباريات فريق أسوان بالقاهرة خلال الفترة المقبلة، عقب قرار استئناف النشاط الكروى للموسم الجارى، والذى تم تحديد يوم 7 أغسطس المقبل لاستئناف النشاط على أن يتم الإعلان عن الجدول خلال الأيام القليلة المقبلة.