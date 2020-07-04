شكرا لقرائتكم سولشاير: مانشستر يونايتد بحاجة إلى المزيد من التطور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت أن عدم الخسارة في 15 مباراة متتالية في كافة المسابقات لا يعني الوصول للأداء المثالي، إذ إنه لا يزال يمكن التطوير.

وقال غاري نيفيل قائد يونايتد السابق في شبكة "سكاي سبورتس" عقب الفوز 3-0 على برايتون أند هوف ألبيون يوم الثلاثاء الماضي إن الفريق لا يزال بحاجة للتعاقد مع ثلاثة أو أربعة لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات للعودة للمنافسة على اللقب.

ويحتل يونايتد حاليا المركز الخامس في الدوري برصيد 52 نقطة، متأخرا بفارق 34 نقطة عن البطل ليفربول قبل ست جولات على النهاية.

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وقال سولشاير، الذي سيلتقي فريقه مع بورنموث يوم السبت في مؤتمر صحافي: غاري محق بشأن الكثير من الأشياء. نحن لسنا قريبين من المكان الذي يجب أن نكون فيه، نحن بحاجة لتطوير التناسق والتماسك. مازلنا بحاجة لتطوير العديد من الجوانب في طريقة لعبنا. لن نشعر بالرضا عن النفس والاعتقاد أننا ‭‬حققنا كل شيء‭.

وواصل: يجب علينا القيام بالكثير من العمل لكنها رحلة ممتعة. يمكنك رؤية التحسن في الأداء. لذلك نعم، نحتاج لتدعيم الفريق بلاعب أو اثنين أو ربما أكثر. لكنها ستكون فترة انتقالات مهمة قطعا.

وقال المدرب النرويجي إنه يتوقع التنافس على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عبر احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري، إذ يتأخر يونايتد بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وثلاث عن ليستر سيتي ثالث الترتيب، بينما يتساوى فريق سولشاير مع وولفرهامبتون واندرارز.