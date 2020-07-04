كتب: ضياء السقا
كشف مصدر باتحاد الكرة عن إيجابية مسحة فيروس كورونا لمصطفى فتحي، لاعب وسط الزمالك.
وقال مصدر باتحاد الكرة، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تبين من المسحات التي أجراها نادي الزمالك قبل يومين إصابة مصطفى فتحي بالفيروس، وتم إخطار الجبلاية بالنتائج والتى أسفرت أيضا عن إصابة إداري بالفريق الابيض بكورونا.
أجرى الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المسحة الأولى لكورونا بمقر النادى، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة، أمس، الجمعة، بينما حدد الجهاز الطبى لنادى الزمالك، الثلاثاء المقبل، موعدا لخضوع لاعبى الفريق للمسحة الثانية.
وكان حارس الزمالك محمد عواد، قد أصيب بالفيروس، قبل أن يعلن سلبية المسحة الثانية التي أجراها، وسيخضع اللاعب بشكل كبير للمسحة الثالثة له مع باقى اللاعبين يوم الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عواد.. إصابة مصطفى فتحي وإداري في الزمالك بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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