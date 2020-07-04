خاص.. أزارو يفكر في الرحيل عن الاتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف مصدر مقرب من المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المُعار إلى صفوف الاتفاق السعودي عن رفض اللاعب الاستمرار مع الفريق.

وكان نادي الاتفاق قد حصل على خدمات أزارو من النادي الأهلي فترة الانتقالات الشتوية بعقد بنظام الإعارة لمدة ستة شهور.

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وأبدى مسؤولو الاتفاق رغبة في مد فترة الإعارة لنهاية الموسم الدوري السعودي الذي تغيرت معالمه بعد توقف طويل فرضه فيروس كورونا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة اليوم السبت، إن نادي الاتفاق يرغب في تقليص راتب اللاعب من 80 ألف دولار إلى 40 ألف دولار وهو ما يرفضه اللاعب والذي بات يفكر في عدم الاستمرار رفقة الفريق.

ويأمل مسؤولو النادي الأهلي في الحصول على باقي مستحقات الإعارة حيث قام النادي السعودي بدفع 100 ألف دولار من الصفقة المقدرة بـ200 ألف دولار.