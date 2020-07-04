مدرب برشلونة: لن أخسر "ثانية واحدة" في القلق حول مستقبلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رغم وجود تكهنات في بيئة برشلونة منذ عدة أيام عن إقالة كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، من قيادة الفريق الكتالوني، إلا أن المدرب الإسباني يؤكد أنه لن يخسر "ثانية واحدة" في القلق بشأن مستقبله.

وقال سيتين، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة فياريال غدا الأحد بالدوري الإسباني: "ما أفعله هو التركيز على المباراة التالية، وهو أمر مهم للغاية".

وأضاف: "لن أخسر ثانية واحدة في التفكير حول وضعي الشخصي مع النادي، ولا أحاول أن أرى ما هو أبعد من المباراة التالية".

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وأكد سيتين أنه يتجاهل التعليقات المثارة حول مستقبله قائلا: "أعلم أن هناك ضجيجًا، ولكن يجب أن أركز على ما لديّ، إنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، في غياب النتائج الجيدة يتم استجواب المدرب".

وأكمل: "لا يمكننا السيطرة على هذا الوضع، هذا هو السيرك الذي نحن فيه والمدربون يقبلونه، لكني أكرر أنني لا أفكر في هذا الأمر ولو لدقيقة واحدة".

وأشار سيتين في ختام تصريحاته إلى أن الاجتماع الذي عقده مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة ومسؤولي النادي لم يكن إنذارًا بشأن مستقبله.

وأوضح المدير الفني لبرشلونة: "لن أفصح عن المحادثات التي أجريناها في ذلك اليوم، لكنني في الحقيقة لم أكن أدرك أن نية النادي كانت تتمثل في عدم استمراري مع الفريق".