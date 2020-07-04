غداً.. جهاز المنتخب يجتمع لمناقشة خطة إعداد الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:

يجتمع الجهاز للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، يوم غد الأحد؛ لمناقشة شكل الاستعدادات للمرحلة المقبلة وبرنامج التحضير بعد قرار عودة النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة.

ويحضر الاجتماع، محمد بركات، مدير المنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر؛ لبحث كل ما يخص تحضيرات الفراعنة للمرحلة المقبلة.

أوضح محمد بركات، مدير المنتخب أنه من المنتظر أن يناقش حسام البدري وجهازه الفني جميع التحركات الخاصة به في المرحلة المقبلة ومتابعة المباريات والمحترفين وكل ما يتعلق بالفريق وتحديد احتياجات الفترة المقبلة.