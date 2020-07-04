محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:
يجتمع الجهاز للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، يوم غد الأحد؛ لمناقشة شكل الاستعدادات للمرحلة المقبلة وبرنامج التحضير بعد قرار عودة النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة.
ويحضر الاجتماع، محمد بركات، مدير المنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر؛ لبحث كل ما يخص تحضيرات الفراعنة للمرحلة المقبلة.
أوضح محمد بركات، مدير المنتخب أنه من المنتظر أن يناقش حسام البدري وجهازه الفني جميع التحركات الخاصة به في المرحلة المقبلة ومتابعة المباريات والمحترفين وكل ما يتعلق بالفريق وتحديد احتياجات الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. جهاز المنتخب يجتمع لمناقشة خطة إعداد الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.