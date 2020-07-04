زيدان: هازارد يعاني من مشاكل.. وقضية بنزيما شخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، غياب البلجيكي إدين هازارد عن مواجهة أتلتيك بيلباو ظهر غد الأحد على ملعب "سان ماميس" بالجولة الـ34 من الدوري الإسباني بداعي الإصابة.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي لمباراة بيلباو اليوم السبت: "إدين يعاني من مشاكل هذه الأيام ولا نريد المخاطرة بأي شيء".

وأضاف: "نأمل أن تكون الإصابة خفيفة وأن يتعافى منها سريعا، لقد تعرض لضربة قوية في المباراة قبل الماضية أمام إسبانيول وغاب لمدة ثلاثة أو أربعة أيام".

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وأكمل: "الجميع هنا يحاول مساعدة هازارد، يعيش عامه الأول ويريد مساعدة الفريق، وعندما لا يستطيع فلا يكون سعيدا بفعل ذلك، لا أعتقد أنه يخشى اللعب، ما يريده هو أن يلعب بشكل جيد إذا كان بحالة جيدة بنسبة 100%".

وعن طلب المدعي العام محاكمة الفرنسي كريم بنزيما في قضية ابتزاز ماتيو فالبوينا، رد زيدان: "إنها قضية شخصية لكريم، لن أتحدث عنها هنا، أراه في حالة معنوية جيدة وأفكر في مباراة الغد".

وانتقل زيدان للحديث ضغوط القيادة في الريال قائلا: "في مدريد هناك دائما ضغط وهذا جيد، إنه جمال مهنتنا، كل واحد في مجاله والآن جاء دوري كمدرب، هذا هو ما يقودك إلى القيام بأشياء جيدة".

ورفض زيدان التعليق عما إذا كان يعتبر البلجيكي تيبو كورتوا أفضل حارس في العالم قائلا: "إنه حارس مرمى عظيم، لن أخوض في مسألة الأفضل في العالم لأن الجميع لديه رأيه الشخصي، نحن سعداء بوجوده معنا وبياناته مثيرة للإعجاب".