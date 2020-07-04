محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: وزار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وتتصارع أربعة فرق على مقعدين مؤهلين لدوري أبطال أوروبا بعد حسم ليفربول للقب وحاجة مانشستر سيتي لثلاثة نقاط فقط لحسم المركز الثاني حيث لا يفصل سوى ثلاث نقاط بين ليستر سيتي صاحب المركز الثالث ووولفرهامبتون صاحب المركز السادس. ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 52 بفارق الأهداف عن ووولفرهامبتون السادس فيما يقبع بورنموث في المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة. ويستضيف ليستر سيتي في الجولة ذاتها فريق كريستال بالاس بينما يلتقي تشيلسي صاحب المركز الرابع فريق واتفورد ، وولفرهامبتون مع أرسنال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباشر .. مانشستر يونايتد 2-1 بورنموث .. هدف رئع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.