"أموال فقط".. مصدر يوضح عرض الأهلي لضم طاهر ورد المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال مصدر أن النادي الأهلي عرض 18 مليون جنيه على المقاولون العرب لضم لاعبه طاهر محمد طاهر.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن الأهلي عرض عدد من اللاعبين منهم اللاعبين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول مثل فخري ولكن المقاولون يتمسك بالمقابل المادي فقط لرحيل لاعبه.

وأوضح المصدر أن مسؤولي المقاولون العرب يرغبون في وضع بند بعقد اللاعب يُفيد بحصوله على نسبه عند بيع النادي الأهلي له مستقبلا.

وأتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن طاهر أبدى رغبته في الانتقال للنادي الأهلي.