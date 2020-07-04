مدرب برشلونة: لن أتكهن بمستقبل ميسي.. وتحدثت مع جريزمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، أنه لا يريد التكهن بمستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق الكتالوني، مؤكدا أنه يراه جيدا وهو في الـ33 من عمره.

وكانت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية كشفت أن ميسي اتخذ قرارا بعد تجديد عقده مع برشلونة، والذي ينتهي في الموسم المقبل (2020-2021).

وقال سيتين، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة فياريال غد الأحد في بالأسبوع الـ34 من الدوري الإسباني: "لن أتكهن بشأن مستقبل ميسي لأنني لم أسمع أي شيء منه حول هذا الموضوع، لا أريد التكهن بمستقبل ميسي لأنها ليست مهمتي".

وأضاف المدير الفني لبرشلونة: "لا أريد إضاعة الوقت في التفكير أكثر، أكرر أن كل شيء آخر هو تكهنات لا دخل لي بها، أتحدث عما يجب عليّ التحدث عنه فقط، وأرى أن ميسي جيدًا".

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وفيما يتعلق بمستوى ميسي البالغ من العمر 33 عامًا، علق سيتين قائلاً: "إنه على دراية بما يتعين عليه القيام به في جميع الأوقات، لا أعتقد أن العمر يؤثر عليه، أراه بالضبط نفس الشيء في جميع الأوقات".

وانتقل مدرب برشلونة للحديث عن لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان بعد الضجة التي سبّبها الدفع به كبديل في الدقيقة الـ90 أمام فريقه السابق أتلتيكو مدريد، في المباراة الماضية التي انتهت بالتعادل (2-2).

وقال سيتين: "جريزمان بخير، تحدثت معه وهو لاعب محترف كبير، أعتقد أنه يتفهم هذا الوضع كما حدث بالتأكيد في أوقات أخرى خلال مسيرته سواء له أو للاعبين الآخرين".

وأضاف: "جريزمان لديه شعور إيجابي للغاية ومتأكد أنه يمكننا الاعتماد عليه وأنه سيقدم كل ما لديه بنسبة 100% عندما يضطر للعودة إلى الملعب".

وأتم قائلا: "جريزمان لاعب رائع للنادي وللفريق، عندما كان يلعب أساسيا تسألوني عن أنسو، والآن يحدث العكس، أنا لست متقلبًا ولدي تسلسلات هرمية واضحة جدًا، ولكن لا يمكن للجميع اللعب، إنه قرار أتحمله وأتحمل المسؤولية عنه".