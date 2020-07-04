الإسماعيلي يُعلن اكتشاف حالتين بكورونا خلال المسحة الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي الإسماعيلي ظهور حالتين مُصابتين بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 خلال المسحة الطبية التي أخضع اتحاد الكرة اللاعبين لها.

وأشار نادي الإسماعيلي ـ عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم السبت ـ إلى أن نتائج المسحة الطبية التي أُجريت للاعبى الفريق الأول بناديه والجهاز الفنى والطبي والإداري قد أظهر وجود حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا COVID 19.

وأوضح نادي الإسماعيلي، أنه تم على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قِبل الجهاز الطبي بالنادى الإسماعيلي بالتعاون مع محمد سلطان المستشار الطبي للاتحاد المصري لكرة القدم حتى تعافيهم وعودتهم مرة اخرى لتدريبات الفريق .

ومن المقرر أن يخضع الفريق لمسحة طبية ثانية في الأيام المقبلة على حسب البروتوكول الطبي المُتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم وجميع الأندية.