يجتمع الجهاز للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري غدا الأحد من أجل مناقشة شكل الاستعدادات للمرحلة المقبلة وبرنامج التحضير بعد قرار عودة النشاط الرياضي فيالفترة الأخيرة.
ويحضر الاجتماع، الكابتن محمد بركات، مدير المنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر ، لبحث كل مايخص تحضيرات الفراعنة للمرحلة المقبلة.
أوضح محمد بركات مدير المنتخب أنه من المنتظر أن يناقش الكابتن حسام البدري وجهازه الفني جميع التحركات الخاصة به في المرحلة المقبلة ومتابعة المباريات والمحترفين وكل ما يتعلق بالفريق وتحديد احتياجات الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز المنتخب يجتمع غدا لمناقشة خطة إعداد الفراعنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.