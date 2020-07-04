حالتان ايجابيتان في الزمالك بعد مسحة كورونا

أسفرت المسحة الاولى لفيروس كورونا التي خضع لها الجهاز الفني واللاعبين بنادي الزمالك عن اصابة لاعب وإداري. ويخضع لاعبو الزمالك لمسحة ثانية خلال أيام قليلة تمهيدا لنزول الفريق للتدريبات. وتقرر عزل الحالتين ومنحهما كورس العلاج الخاص بأعراض الفيروس حتى يتماثلا للشفاء بصورة كاملة. وعلى الجانب الأخر، أظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى والجهاز الفنى والطبي والإدارى عن وجود حالتين إيجابيتين تحمل فيروس كورونا ( COVID 19). Advertisements وعلى الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبي بالنادى الإسماعيلى بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبي للاتحاد المصري لكرة القدم حتى تعافيهم وعودتهم مرة أخرى لتدريبات الفريق. العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبي بالنادى الإسماعيلى بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبي للاتحاد المصري لكرة القدم حتى تعافيهم وعودتهم مرة أخرى لتدريبات الفريق. ومن المقرر أن يجري الفريق مسحة طبية ثانية فى الأيام المقبلة على حسب البروتوكول الطبي المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم وجميع الأندية.

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