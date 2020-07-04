صور.. تدريبات قوية للاعبي إنبي استعدادًا لعودة الدوري

خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي إنبي تدريبات قوية، صباح اليوم السبت، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة حلمى طولان مدرب الفريق، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، استعدادًا لعودة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص حلمي طولان، المدير الفني على زيادة الجرعة التدريبية للاعبين لضمان الوصول للفورمة المطلوبة خلال المرحلة الأولى من الإعداد استعدادًا لمسابقة الدوري والتي تحدد

موعدها يوم ٧ أغسطس المقبل.

موعد عودة الدوري وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن أمس الخميس، موعد استئناف منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث حدد الاتحاد على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020، بعد توقف دام

أكثر من 3 أشهر منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا

وأكد حسام الزناتي، مدير المسابقات بالاتحاد، أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين وتتضمن الأولى المباريات المقرر إقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدًا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميًا قبل الإعلان عنه خلال أيام.