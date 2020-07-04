شاهد.. بث مباشر لمبارة يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي

حرصًا من بوابة الوفد لمتابعيها ، تقدم لكم خدمة البث المباشر لمباراة يوفنتوس ضد نظيره تورينو في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) ضمن منافسات الجولة والثلاثين من عمر الدوري الإيطالي.
وتنطلق مباراة يوفنتوس وتورينو في تمام الساعة الخامسة وربع مساءً بتوقيت القاهرة،
بينما تنطلق مباراة مباراة يوفنتوس وتورينو في تمام الساعة السادسة وربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
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تذاع مباراة يوفنتوس وتورينو بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي "1" المشفرة بتعليق حسن العيدروس .
ويدخل يوفنتوس المباراة وهو في صدارة الدوري الإيطالي برصيد المركز الثامن برصيد 72 نقطة جمعهما من 29 مباراة حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 3، وتلقى الهزيمة في مثلهما، بينما يحتل فريق تورينو المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة جمعهما من 29 مبارة حقق الفوز في 9 وتعادل في أربعة بينما تلقى الهزيمة ستة عشر مباراة .
شاهد.. مباراة يوفنتوس ضد تورينو
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