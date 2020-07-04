النصر السعودي يقترب من تجديد عقد مايكون بيريرا

اقترابت إدارة النصر السعودي، من إنهاء أزمة البرازيلي مايكون بيريرا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث تنتهي إعارة اللاعب مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

حسب تقارير سعودية خلال الأيام الماضية فان مايكون اقترب من العودة إلى صفوف فريق جلطة سراي التركي بعد انتهاء إعارته، ذلك بعد رفض النصر دفع المبلغ المطلوب للموافقة على بيع المدافع البرازيلي.

كشف صحفي سعودي خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" بأن إدارة نادي النصر السعودي ستجدد عقد مايكون بيريرا يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.

وكان نادي النصر قد أعلن مساء أمس الجمعة، وصول مايكون بيريرا وبيتروس ماتيوس إلى الرياض استعدادا للانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق.

الجدير بالذكر أن إدارة النصر بدأت مفاوضاتها مع كل من برادلي جونز ومايكون وبيتروس،من أجل تمديد عقودهم مع العالمي حتى نهاية الموسم الجاري.

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤٥ نقطة بفارق ٦ نقاط عن المتصدر نادي الهلال.

المدافع البرازيلي.كشف صحفي سعودي خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" بأن إدارة نادي النصر السعودي ستجدد عقد مايكون بيريرا يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.وكان نادي النصر قد أعلن مساء أمس الجمعة، وصول مايكون بيريرا وبيتروس ماتيوس إلى الرياض استعدادا للانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق.الجدير بالذكر أن إدارة النصر بدأت مفاوضاتها مع كل من برادلي جونز ومايكون وبيتروس،من أجل تمديد عقودهم مع العالمي حتى نهاية الموسم الجاري.وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة بين 4 أغسطس إلي 9 سبتمبر .ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤٥ نقطة بفارق ٦ نقاط عن المتصدر نادي الهلال.

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