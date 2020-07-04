الإنتاج الحربي يخوض تدريباته بشكل طبيعي بعد إلغاء مسحة كورونا

يخوض فريق الإنتاج الحربي، بقيادة مختار مختار المدير الفني، تدريباته الجماعية اليوم السبت بشكل طبيعي، بعد قرار مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء أشرف عامر، بتأجيل المسحة الثالثة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لمدة 24 ساعة، والتي كان من المقرر أن تجرى اليوم السبت، بمقر النادي، استعدادًا لعودة الدوري المصري الممتاز، وذلك للإطمئنان على اللاعبين بعد ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا ظهرت في نتائج تحليل المسحة الثانية.

ويحرص مدرب الإنتاج الحربي، على خوض لاعبي الفريق تدريباتهم الجماعية، اليوم، وذلك من أجل رفع معدل اللياقة البدنية وزيادة الحرق، من أجل الاستعداد لعودة

بطولة الدوري الممتاز.

وكان مختار مختار، قد طالب الإدارة بضرورة عمل مسحة ثالثة اليوم السبت، قبل انطلاق وعودة التدريبات الجماعية مرة آخرى، وذلك من أجل الاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني والإداري والعمال، إلا أن مجلس الإدارة قرر التأجيل لمدة 24 ساعة.

Advertisements

يذكر أن الحالة المصابة، تخضع للحجر المنزلي، وهناك تواصل مع الإدارة بشكل يومي، وذلك لتقديم الدعم، والاطمئنان على سلامته ومدى شفاءها، بعدما تلقت بروتوكول العزل المنزلي، بناء على

تعليمات وزارة الصحة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن أمس الخميس، موعد استئناف منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث حدد الاتحاد على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأكد حسام الزناتي، مدير المسابقات بالاتحاد، أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين وتتضمن الأولى المباريات المقرر إقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدًا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميًا قبل الإعلان عنه خلال أيام