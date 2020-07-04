زير الرياضة يتابع الاجراءات الاحترازية بمركز شباب التجمع الأول ويفتتح أعمال تطويره

حرصاً منه على متابعة كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة بالمنشآت الشبابية والرياضية بعد عودة النشاط الرياضي لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم السبت، مركز شباب التجمع الأول للاطمئنان على قيام مسئولي المركز باتخاذ الاحتياطات والإرشادات والتدابير الاحترازية التى أعلنتها الوزارة.

وتابع الوزير الاجراءات المتخذة بالمركز

بدءاً من استقبال الأعضاء ببوابات الدخول واستخدام المطهرات والتعقيم ، وإلزام الجميع من عاملين وأعضاء بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي فى المسافات البينية، والاستمرار فى عملية التنظيف والتطهير على مدار اليوم، علاوة على الالتزام بنسبة الـ 25% من تواجد الأعضاء داخل الصالات المغلقة بالمركز تطبيقاً للقرارات التى صدرت فى هذا الشأن من قبل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وخلال جولته بالمركز، افتتح وزير الشباب والرياضة أعمال التطوير المنتهية والتى تمثلت فى صالة ملاكمة، ومسرح، ومنطقة ألعاب أطفال، ومسجد، وسط تواجد مجلس إدارة المركز الذين قاموا بشرح وافِ للمكونات الإنشائية للمركز، وأبرز ما يقدمه من أنشطة وخدمات للنشء والشباب، والجهود المبذولة على صعيد صيانة وتطوير منشآت المركز.