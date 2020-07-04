شاهد.. بث مباشر لمبارة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي ..

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية لمتابعيها، تقدم لكم خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد و بورنموث في اللقاء الذي يجمع بينمهما عصر اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الثاثة والثلاين من عمر الدوري الإنجليزي " البريميرليج " .

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة،

بينما تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية،

تذاع مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي 2 المشفرة بتعليق حفيظ دراجي .

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل يضم كلًا من ..

حراسة المرمى: دي خيا

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الدفاع: بيساكا، ماجواير، ليندلوف، لوك شاو

الوسط:ماتيتش، بوجبا، برونو فرنانديز، جرينوود، راشفورد

الهجوم: أنتوني مارسيال.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 25

نقطة جمعهما من 32 مباراة حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في مثلهما، وتلقى الهزيمة في 6 ، بينما يحتل فريق بورنموث المركز التاسعر عشر برصيد 27 نقطة جمعهما من 32 مبارة حقق الفوز في 7 وتعادل في 7 بينما تلقى الهزيمة 19 مباراة.

شاهد.. المباراة من هنا..