مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي

تقدم بوابة الوفد خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث، التي ستقام في تمام الرابعة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

تذاع مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش

دي 2 المشفرة بتعليق حفيظ دراجي .

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة جمعهما من 32 مباراة حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في مثلهما، وتلقى الهزيمة في

6 ، بينما يحتل فريق بورنموث المركز التاسعر عشر برصيد 27 نقطة جمعهما من 32 مبارة حقق الفوز في 7 وتعادل في 7 بينما تلقى الهزيمة 19 مباراة .

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي

حراسة المرمى: دي خيا

Advertisements

الدفاع: بيساكا، ماجواير، ليندلوف، لوك شاو

الوسط:ماتيتش، بوجبا، برونو فرنانديز، جرينوود، راشفورد

الهجوم: أنتوني مارسيال.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

https://www.yalla-shoot.us/p/bein-sport-2-hd.html?fbclid=IwAR3Ydp1bwvEHG9ADy4NrHLgehWnHr9jJzGvuNu-3PxhsNQ62mq4jPq4FOII