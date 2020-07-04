نوارس برايتون يُضاعفون فرص هبوط عصافير نوريتش من البريميرليج

خسر نوريتش سيتي فرصة جديدة للمنافسة على البقاء ضمن أندية الدوري الانجليزي الممتاز للموسم المقبل، عندما تلقى هزيمة موجعة على ملعبه أمام برايتون هوف البيون بهدف دون رد، ضمن افتتاح مباريات الجولة ال33 ظهر اليوم السبت 4 يوليو.

ولم يُحقق نوريتش أي فوز منذ يوم 28 فبراير 2020 حين هزم ليستر سيتي 1-0 في الجولة 28، وتعرض بعدها للخسارة في خمس مباريات متتالية أمام كل من شيفيلد يونايتد وساوثامبتون وإيفرتون وآرسنال وبرايتون.

وتجمد رصيد فريق عصافير الكناري عند النقطة 21 من 33 مباراة في ذيل جدول الترتيب، بفارق 6 نقاط عن منافسيه الرئيسيين على البقاء “بورنموث وأستون فيلا” وبفارق 7 نقاط عن واتفورد صاحب المركز السابع عشر المنجي من الهبوط إلى التشامبيونشيب (الدوري الانجليزي الدرجة الأولى).

وجاء الهدف الوحيد في مباراة نوريتش سيتي وبرايتون عند الدقيقة 25 بمُتابعة جميلة من البلجيكي “لياندرو تروسارد” لكرة عرضية وصلته داخل منطقة الجزاء من الرواق الأيمن أرسلها “آرون موي” في هجمة مرتدة سريعة.

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وتقدم فريق النوارس “برايتون” إلى المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 36 نقطة، بعد هذا الفوز الهام، ليصبح على مقربة من ضمان البقاء لموسم جديد مع أندية النخبة الانجليزية.

ويبتعد برايتون بفارق 9 نقاط عن المركز العاشر الذي يحتله بيرنلي، ولا تزال أمام الفريق فرصة تحسين مركزه بجدول الترتيب، حيث يعيش فترة مميزة منذ استئناف النشاط الكروي في إنجلترا.

ولم يخسر فريق المدرب الإنجليزي “جراهام بوتير” سوى مباراة وحيدة في آخر 5 مباريات له منذ عودة البريميرليج كانت أمام مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة على ملعبه “أميكس” في الجولة 32، واستطاع هزيمة آرسنال 1/2، والتعادل مع ليستر سيتي وولفرهامبتون بنفس النتيجة 0/0.

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