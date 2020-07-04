بث مباشر | شاهد يوفنتوس وتورينو في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “يوفنتوس وتورينو” ضمن أهم مباريات اليوم السبت 4-7-2020 في الجولة الـ 30، بالدوري الايطالي “السيريا آ”.

تنقل مباراة “يوفنتوس وتورينو” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية، وقناة بريمير سبورتس 2 الآيرلندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي يوفنتوس “أليانز ستاديوم”.

يتصدر “يوفنتوس” صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 72 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني والمنافس المباشر له على الاسكوديتو “لاتسيو”.

في المقابل يقبع “تورينو” في المركز الـ 15، برصيد 31 نقطة، ويبعد عن منطقة الهبوط إلى الدوري الايطالي الدرجة الثانية “السيريا بي” بفارق 6 نقاط.

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