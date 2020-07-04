بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وتورينو” ضمن أهم مباريات اليوم السبت 4 يوليو 2020 في الجولة الـ 30، بالدوري الايطالي.

تنقل مباراة “يوفنتوس وتورينو” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية، وقناة بريمير سبورتس 2 الآيرلندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي يوفنتوس “أليانز ستاديوم”.

يتصدر “يوفنتوس” صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 72 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني والمنافس المباشر له على الاسكوديتو “لاتسيو”.

في المقابل يقبع “تورينو” في المركز الـ 15، برصيد 31 نقطة، ويبعد عن منطقة الهبوط إلى الدوري الايطالي الدرجة الثانية “السيريا بي” بفارق 6 نقاط.

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اخر 5 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الايطالي، حقق فيها “يوفنتوس” العلامة الكاملة، بينما فاز “تورينو” في مباراة واحدة، وتعادل مثلها، وخسر في 3 لقاءات.

يذكر ان اخر مواجهة بين “يوفنتوس وتورينو” في السيري آ انتهت بفوز البيانكونيري بهدف نظيف احرزه المدافع “ماتياس دي ليخت”، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أولمبيكو دي تورينو” يوم 2 نوفمبر 2019.

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يوفنتوس 0-0 تورينو

????️ملعب أليانز ستاديوم (يوفنتوس)

????الدوري الايطالي ( الجولة الـ 30)

⌚تبدأ في الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش

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