بعد قصة أمير بخاري..الضربات تتوالى على جمهور اتحاد جدة

توالت الضربات القاسية على جمهور اتحاد جدة خلال استعدادات الفريق لاستئناف الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، بتعرض المزيد من اللاعبين لاصابات قد تؤثر بالسلب على عودة “النمور” للمنافسة على مركز في المنطقة الدافئة.

وأعلن نادي الاتحاد السعودي تعرض حارس مرماه “فواز القرني” لإصابة خلال تدريبات يوم أمس الجمعة، أثناء مشاركته في إحدى الحصص التدريبية ضمن استعدادات الفريق الأصفر والأسود لعودة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الحساب الرسمي للنادي الجداوي على تويتر “القرني سيخضع لفحوصات طبية بعد الإصابة التي تعرض لها في التدريبات، للتعرف على مدة الغياب عن التدريبات القادمة”.

ويُعد فواز القرني الحارس الثالث الذي يخسره المدير الفني لنادي اتحاد جدة خلال التدريبات التحضيرية لاستئناف الموسم منذ السماح بعودة الفرق للتدرب من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم والجهات المسؤولة.

ويغيب الحارس الأساسي لفريق اتحاد جدة “مارسيلو جروهي” عن التدريبات بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”، ليضطر إلى البقاء في البرازيل.

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ولا تدري إدارة اتحاد جدة موعد تعافي مارسيلو جروهي من فيروس كورونا، وهل سيتمكن من العودة إلى السعودية قبل فترة جيدة من موعد استئناف النشاط الرياضي أم لا.

وإذا طال غياب فواز القرني سيعيش الاتحاد أزمة كبيرة على مستوى حراسة المرمى، حيث سيضطر لإشراك عساف القرني أو راكان النجار اللذان لم يشاركا بصفة أساسية أو احتياطية مع الفريق خلال الموسم الحالي أو السابق، واكتفى عساف القرني بمباراة وحيدة بينما لم يشارك راكان النجار في أي مباراة.

في نفس السياق، لم يشارك اللاعب “أمين بخاري” في تدريبات اتحاد جدة خلال الفترة الماضية لرفضه فكرة تمديد عقده الذي انتهى بالفعل في 30 يونيو الماضي.

وفضل أمين بخاري البقاء في منزله دون التدرب مع فريقه الجديد “النصر” بسبب لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم التي تنص على منع الصفقات الجديدة من المشاركة عند استئناف موسم 2020/2019 والانتظار حتى الموسم المقبل.

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