كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمباراة فياريال في الدوري الاسباني

أعلن مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتين قائمة الفريق لمباراة فياريال المقرر إقامتها، غدًا الأحد، ضمن الجولة ـ34 من الدوري الاسباني.

ويأمل برشلونة في العودة لطريق الانتصارات خلال المباراة المقبلة أمام فياريال في الدوري الاسباني من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب، وذلك بعد تعثره أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية، وقبلها تعادله مع سيلتا فيجو.

ويدخل برشلونة المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 70 نقطة، خلف المتصدر بفارق 4 نقاط.

وشهدت قائمة برشلونة للمباراة غياب المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بسبب الإصابة، كما واصل لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج الغياب لنفس السبب.

وجاءت قائمة برشلونة لمباراة فياريال كتالي:

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حراسة المرمى: تير شتيجن-نيتو-إينياكي بينيا.

الدفاع: سيميدو-بيكيه-لونجليه-جوردي ألبا-جونيور فيربو-رونالد أروخو-كوينكا.

الوسط: راكيتيتش-بوسكيتس-آرتور ميلو-سيرجي روبيرتو-ريكي بويج-كويادو-داني مورير-مونشو-فيدال.

خط الهجوم: ميسي-سواريز-جريزمان- برايثوايت-إنسو فاتي.

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