جونز يورط النصر مع فيتوريا.. واجتماع عاجل لحل الأزمة

تسبب الإسترالي براد جونز حارس مرمى فريق النصر السعودي فى أزمة كبيرة داخل صفوف العالمي، بسبب تمسكه بتمديد عقده لموسم إضافي، ورفضه البقاء حتى ختام مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2020.

وكشفت مصادر نصراوية، أن الحارس وضع إدارة النادي في أزمة شديدة، خاصة أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق لم يحسم مصيره بشكل نهائي، بعدما تلقي ترشيحات لعدة خيارات آخرى للتعاقد مع حارس جديد في الموسم القادم.

وأكدت ذات المصادر، أن هناك جلسة ستعقد مع براد جونز من أجل تمديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري فقط، بعدما امتنع الحارس عن المشاركة في التدريبات الأخيرة، بحجة نهاية عقده الاحترافي مع ختام شهر يونيو الماضي.

وهدد الحارس بالرحيل عن صفوف النصر، حال عدم تنفيذ مطالبه بتجديد العقد لموسم إضافي.

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ويسعى مسئولو النصر لإقناع الحارس براد جونز، بالبقاء حتى نهاية الموسم، مقابل راتب مُغري، مع وعده ببحث أمر تجديد العقد عقب ختام الموسم الجاري، خاصة أن فيتوريا لم يحسم موقفه حتى الآن.

على جانب آخر، اتفقت إدارة النصر مع عوض خميس لاعب خط الوسط على تمديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري بنفس الراتب الشهري الذي يتقاضاه حاليا.

الجدير بالذكر، لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حددت يوم 4 أغسطس المقبل، موعدًا لانطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يختتم الدوري يوم 9 سبتمبر.

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