الجدية تُسيطر على تدريبات الرجاء استعدادًا لمواجهة الزمالك بدوري ابطال افريقيا

يواصل فريق الرجاء البيضاوي، تدريباته اليومية، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المغربي، ومواجهة الزمالك، في دور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا.

ويجري لاعبو الرجاء تدريباته اليومية في أجواء إيجابية، تسيطر عليها الجدية، حيث تنتظر الفريق تحديات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، عقب استئناف النشاط الكروي.

ويستعد الرجاء لمواجهة الزمالك في دور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا، والمقرر لها في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

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وقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، استئناف مباريات بطولة دوري ابطال افريقيا خلال شهر سبتمبر القادم، وذلك بعد أن قام بتعديل نظام دور نصف النهائي ليقام من مباراة واحدة في ملعب محايد سيتحدد لاحقا.

ويخوض فريق الرجاء تدريباته على مراحل، حيث من المنتظر أن يندمج الفريق بشكل كامل في المران الجماعي خلال الفترة المقبل.

ويسعى الرجاء للفوز في مبارياته المؤجلة بالدوري المغربي، من أجل المنافسة على اللقب، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 28 نقطة، ويتبقى له 3 مباريات تم تأجيلها بسبب مشاركته في البطولة العربية للأندية.

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