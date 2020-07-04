مانشستر سيتي الأقرب لضم ليونيل ميسي

أبدى مانشستر سيتي الإنجليزي، اهتمامًا حقيقيًا بالتعاقد مع قائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.

وانتشرت أخبار حول استعداد مانشستر سيتي للتعاقد مع ميسي، بعد أنباء رغبته في ترك برشلونة.

وكانت إذاعة كادينا سير الإسبانية أوضحت أن ميسي أوقف محادثات تجديد عقده ويريد المغادرة بعد نهاية الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن مانشستر سيتي يسعى للتحرك جديًا لضم ميسي.

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وبحسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فإن مانشستر سيتي لديه العديد من الروابط المهمة لجذب ميسي، بدءًا بالجانب الاقتصادي وانتهاءً بالجانب الرياضي، ولديه واحدة من أكثر الفرق قوة في أوروبا، وقد يكون وجود سرجيو أجويرو وبيب جوارديولا عوامل حاسمة في قرار النجم الأرجنتيني.

ولعب ميسي تحت قيادة بيب جوارديولا من قبل في برشلونة لعدة سنوات، كما تربطه علاقة صداقة قوية بمواطنه أجويرو.

جدير بالذكر، أن إدارة مانشستر سيتي لطالما أرادت ضم ليونيل ميسي، وكان أحد الأندية التي أغرته بشدة لمغادرة برشلونة.

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