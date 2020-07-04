الشباب يصرف النظر عن عريبي وأزارو ويفاوض مهاجم لاتسيو

تتجه إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، لصرف النظر عن المهاجمين العرب، الذين تم ترشيحهم للانتقال لصفوف الفريق خلال الصيف المقبل، وأبرزهم الجزائري كريم عريبي مهاجم النجم الساحلي التونسي، والمغربي وليد آزاور مهاجم الأهلي المصري والمعار لصفوف الاتفاق السعودي.

ووجدت إدارة الشباب مغالاة مالية كبيرة من جانب النجم الساحلي للحصول على خدمات كريم عريبي، حيث اشترط النادي التونسي إعارته لمدة موسم بمقابل مالي يصل إلى مليون ونصف المليون دولار، فيما طلب الأهلي المصري الحصول على 3 مليون دولار للتخلى عن آزارو.

وتوجهت إدارة نادي الشباب نحو ضم الإكوادوري فيليبي كايسيدو مهاجم لاتسيو الإيطالي، خاصة بعدما بات اللاعب قريبا من مغادرة الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير نيكولو شيرا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هناك مفاوضات بين إدارة الشباب السعودي مع المهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو لاعب نادي لاتسيو.

Advertisements

وقال نيكولو شيرا: “بعدما حسمت إدارة الشباب التعاقد مع بانيغا لمدة 3 سنوات مقابل 10 ملايين في السنة، هناك أولوية لإنهاء التعاقد مع الإكوادوري كايسيدو لاعب لاتسيو”.

ولعب كايسيدو 21 مباراة مع لاتسيو هذا الموسم، سجل 8 أهداف، كما خاض 68 مباراة مع منتخب الإكوادور سجل خلالها 22 هدفا دوليا.

كما سبق وارتدي قمصان عدة أندية أوروبية على رأسها بازل السويسري ومانشستر سيتي الإنجليزي وسبورتنج لشبونة البرتغالي ولوكوموتيف موسكو الروسي.

..