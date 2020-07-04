بث مباشر | شاهد مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لاستضافة“مانشستر يونايتد” نظيره “بورنموث” ضمن أهم مباريات اليوم السبت 4-7-2020 في الجولة الـ 33، بالدوري الانجليزي “البريميرليج”.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وبورنموث” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت إكسترا 1، وقناة بي تي سبورت 1.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “أولد ترافورد” بمدينة مانشستر

يحتل “مانشستر يونايتد” المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن “تشيلسي” الذي يحتل المركز الرابع والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما ينافس “بورنموث” على النجاة من الهبوط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”، إذ يحتل المركز الـ 19 (قبل الاخير) برصيد 27 نقطة، وبفارق الاهداف عن “أستون فيلا” صاحب المركز الـ 18، وبفارق نقطة واحدة عن “واتفورد” الذي يحتل مركز النجاة من الهبوط (المركز الـ 17).

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