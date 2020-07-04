تشيلسي يضع عينه على حارس باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن تشيلسي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، ألفونس آريولا. وبحسب شبكة “لو 10 سبورت” الفرنسية، فإن تشيلسي معجب بآريولا، ويسعى لضمه من باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي المقبل. ويلعب ألفونس آريولا هذا الموسم على سبيل الإعارة مع ريال مدريد الإسباني، حيث يشارك احتياطيا للحارس البلجيكي المتألق تيبو كورتوا. وخاض آريولا ثمانية مباريات فقط مع ريال مدربد هذا الموسم حتى الآن؛ ثلاثة مباريات منها في كأس إسبانيا، وثلاثة في الدوري الاسباني، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا. ..

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