بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وبورنموث” ضمن أهم مباريات اليوم السبت 4 يوليو 2020 في الجولة الـ 33، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وبورنموث” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 1، وقناة بي تي سبورت إكسترا 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، على ملعب مانشستر يونايتد “أولد ترافورد”.

يحتل “مانشستر يونايتد” المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن “تشيلسي” الذي يحتل المركز الرابع والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما ينافس “بورنموث” على النجاة من الهبوط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”، إذ يحتل المركز الـ 19 (قبل الاخير) برصيد 27 نقطة، وبفارق الاهداف عن “أستون فيلا” صاحب المركز الـ 18، وبفارق نقطة واحدة عن “واتفورد” الذي يحتل مركز النجاة من الهبوط (المركز الـ 17).

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اخر 5 مباريات خاضها الفريقين في الدوري الانجليزي، فاز “مانشستر يونايتد” في 3 مباريات، وتعادل في اثنين، بينما لم يتذوق “بورنموث” طعم الفوز حيث تعادل في مباراة واحدة وخسر في 4 مناسبات.

يذكر ان اخر مواجهة بين “مانشستر يونايتد وبورنموث” في البريميرليج انتهت بفوز بورنموث بهدف نظيف احرزه “جوشوا كينج” ، في المباراة التي أقيمت على ملعب “فيتاليتي” يوم 2 نوفمبر 2019.

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مانشستر يونايتد 0-1 بورنموث

????️ملعب أولد ترافورد (مانشستر)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 33)

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بث مباشر مانشستر يونايتد وبورنموث “لحظة بلحظة”

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث ضمن الجولة 33 من البريميرليج.

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????‍♂️ يدير هذا اللقاء، الحكم الدولي الانجليزي “مايك دين”.

تشكيلة مانشستر يونايتد اليوم:

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