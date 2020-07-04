أزارو يثير أزمة مع الاتفاق ويرفض الاستمرار بالدوري السعودي

أثار الدولي المغربي وليد أزارو، أزمة مع نادي الاتفاق السعودي، المعار له من الاهلي، لنهاية الموسم الحالي.

ويرفض وليد أزارو، استكمال اعارته مع نادي الاتفاق، والمشاركة في المباريات المتبقية من الدوري السعودي هذا الموسم.

وانضم المغربي وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي، قادما من الاهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، خلال الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

واشتعلت الأزمة بين أزارو ونادي الاتفاق، بعدما طالبه النادي السعودي، بتخفيض راتبه بقيمة 50% بسبب توقف النشاط الكروي خلال الفترة الماضية على خلفية تفشي فيروس كورونا.

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ورفض أزارو قرار مسؤولو الاتفاق، وامتنع عن المشاركة في تدريبات الفريق، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري السعودي، وطالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة أولا، قبل الانخراط في المران.

وينوي أزارو تقديم طلب إلى مسؤولو الاتفاق من أجل فسخ تعاقده مع النادي، والعودة إلى الاهلي، في حال عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

يذكر أن مسؤولي الاتفاق كانوا قد طلبوا من الاهلي استمرار وليد أزارو لما بعد انتهاء بطولة الدوري السعودي، الذي تقرر عودته في الرابع من شهر اغسطس المقبل، خاصة أن اعارة اللاعب تنتهي بنهاية الشهر الجاري.

وكان المدير الفني للاهلي السويسري رينيه فايلر، قد أبغ اللجنة الفنية بالنادي برئاسة محسن صالح، عدم حاجته لوجود وليد أزارو مع الفريق خلال الموسم المقبل.

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