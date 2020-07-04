أوباميانج يحدد شروطه من أجل الاستمرار مع ارسنال

حدد مهاجم آرسنال الإنجليزي، بيير إيميريك أوباميانج شروطه للاستمرار في صفوف الجانرز، مع تبقي موسم واحد فقط في عقده مع النادي اللندني.

ودخلت إدارة آرسنال في مفاوضات مع أوباميانج، لتوقيع عقد جديد معه، خشية رحيله مجانًا في صيف 2021، أو الاضطرار لبيعه بمقابل زهيد، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ووفقًا لشبكة “إي إس بي إن” الأمريكية، أبلغ أوباميانج إدارة آرسنال بأنه لن يقبل بعقد تقل مدته عن ثلاث سنوات، وبراتب أسبوعي يبلغ 250 ألف جنيه إسترليني.

وتألق أوباميانج بشكل لافت مع آرسنال، منذ انضمامه من بوروسيا دورتموند الألماني في يناير 2018، حيث سجل 63 هدفًا خلال 101 مباراة لعبها.

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ويتصدر أوباميانج جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز، بعد مرور 32 جولة من عمر المسابقة، برصيد 19 هدفًا، مناصفة مع مهاجم ليستر سيتي، جيمي فاردي.

وتنتظر آرسنال مواجهة قوية ضد وولفرهامبتون في منافسات الجولة 33 من الدوري الانجليزي الممتاز مساء اليوم السبت.

ويحتل المدفعجية المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 46 نقطة.

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