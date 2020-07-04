بعد إغراءات الهلال والنصر.. عسيري يضع شرطين للبقاء في أهلي جدة

يتعرض عبدالفتاح عسيري لاعب فريق أهلى جدة لضغوط كبيرة من أجل البقاء فى صفوف الفريق، خلال الموسم المقبل، خاصة بعد العروض التى تلقاها مؤخرًا من جانب بعض الأندية السعودية والتى تسعى لضمه، فى صفقة انتقال حر، استغلالًا لانتهاء عقده.

وقدم مسئولو أهلى جدة عرضا رسميا من أجل تجديد عقد عسيري لمدة 4 سنوات قادمة مقابل 4 مليون ريال سنويًا، لكن اللاعب يطالب برفع المقابل المالي إلى خمسة ملايين ريال، من أجل الموافقة على البقاء، خاصة بعد العروض المُغرية من جانب ناديي الهلال والنصر.

ووضع “فتاح” شرطًا آخر من أجل تجديد عقده مع أهلى جدة، وهو الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، قبل التوقيع على العقود، ولازالت المفاوضات مستمرة بين الطرفين، وسط ترقب كبير من الأندية العاصمية التى تسعى للظفر خدمات اللاعب الموهوب.

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وأكدت تقارير سعودية، أن هناك عضو شرفي هلالي بارز قام بالحديث مع اللاعب ووالده، من أجل ضم عسيري لصفوف الهلال فى الموسم المقبل، ورحب اللاعب، لكنه ينتظر حسم موقفه مع إدارة الأهلي أولا، قبل اتخاذ خطوة الرحيل نهائيا.

كما أن عسيري تلقى أيضا اتصالات من جانب إدارة النصر، لكنه يفضل الانضمام للهلال فى حالة رحيله عن صفوف الأهلي بشكل رسمي.

ويعطي عبدالفتاح عسيري البقاء في صفوف أهلي جدة أولوية كبيرة، طبقا للشروط التي وضعها وهي الحصول على مستحقاته المالية، بالإضافة إلى تقاضي 5 مليون ريال سنويا.

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