كوليبالي يقترب من الانضمام إلى مانشستر سيتي

أشارت تقارير صحفية بريطانية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي، قدم عرضًا رسميًا لنابولي الإيطالي، من أجل ضم المدافع السنغالي، خاليدو كوليبالي.
حيث أوضحت صحيفة الأثلتيك الإنجليزية، أن إدارة نادي نابولي لا تعارض رحيل خاليدو كوليبالي، ولكنه يرغب في الحصول على مبلغ مالي، يتراوح بين 80 إلى 100 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل المدافع السنغالي.
وأفادت الصحيفة البريطانية، أن مانشستر سيتي قد أرسل عرضًا رسميًا لضم كوليبالي، مقابل 80 مليون يورو، وهو ما فتح باب المفاوضات مع إدارة نابولي، بعدما حددت سابقًا 100 مليون يورو، سعر خدمات الدولي السنغالي، ولكن بعد العرض الجدي من السكاي بلوز، يبدو أن الإتفاق بات قريبًا بين الطرفين، وخصوصًا بعد إعلان اللاعب برغبته التدرب تحت قيادة المدرب الإسباني، بيب حوارديولا.
يذكر أن، خاليدو كوليبالي، قد تلقى الكثير من العروض، خلال الفترة الماضية، ولعل أبرزها، عرض مانشستر يونايتد، وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن يبدو أن المدافع السنغالي سينتقل لمانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي القادم، الذي ستفتح أبوابه في 26 يوليو الجاري.
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