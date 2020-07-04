بي ان سبورت تُفسر سبب خسارة ليفربول الكارثية أمام مانشستر سيتي

فسرت قناة بي ان سبورت سبب خسارة ليفربول الكارثية بأربعة أهداف دون رد أمام مانشستر سيتي، والتي حدثت أول أمس الخميس، في إطار الجولة 32 من الدوري الانجليزي الممتاز، على ملعب طيران الاتحاد.

وبثت بي ان سبورت تقريرًا مفصلاً عن المباراة حمل عنوان “كبرياء مانشستر سيتي يُفسد الاحتفالات على ليفربول” لتفسير سبب الخسارة لجمهور ليفربول الذي لم يكف عن الاحتفال بلقب الدوري الانجليزي على مدار الـ10 أيام الماضية من بعد حسم اللقب لفريقهم بفضل تعرض مانشستر سيتي للخسارة على ملعب تشيلسي في الجولة 31.

وأرجعت بي ان سبورت سبب الخسارة المذلة إلى حالة التراخي التي لعب بها ليفربول بعدما اصطف نجوم مانشستر سيتي لتحيتهم في ممر شرفي قبل بدء اللقاء بدقائق.

وقال التقرير “أراد ليفربول احتفالاً بتتويج انتظره ثلاثين عامًا، وأرادها مان سيتي تعويضًا عن خيبة أمل فقدان اللقب الثالث على التوالي في الدوري الانجليزي”.

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وأضافت قناة بي ان سبورت “ما بعد تحية الاصطفاف (الممر الشرفي) لم يتوقف مانشستر سيتي بل عاث لاعبوه سرعة ونجاعة أمام مرمى ليفربول، ليحقق الفوز الثالث له في آخر أربع مباريات منذ استئناف النشاط الرياضي في إنجلترا”.

وأشارت “وقف لاعبو مانشستر سيتي في ممر شرفي لتحية بطل البريميرليج فور دخوله إلى أرض ملعب الاتحاد، لكنهم قدموا أداءً بطوليًا في المباراة واعتمدوا بشدة على استغلال مساحات ليفربول والارتداد السريع وقوة وإنتاجية عالية”.

ورفع مانشستر سيتي رصيد نقاطه لـ 66 في المركز الثاني بفارق 20 نقطة عن ليفربول المتصدر، لتصبح أمام فريق جوارديولا فرصة لتقليص هذا الفارق الشاسع من النقاط خلال الجولات الست المتبقية من الموسم.