رياضة | هامبورج يعلن رحيل مدربه ديتر هيكينج

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هامبورج يعلن رحيل مدربه ديتر هيكينج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي هامبورج الألماني عن رحيل مدربه ديتر هيكينج بعد عدم الصعود لبطولة البوندسليجا في الموسم المقبل.

وأوضح النادي في بيان أصدره اليوم، أن هيكينج ومدير الكرة يوناس بولدت، قررا خلال تحليلهما لأداء الفريق في الموسم، عدم تجديد التعاقد.

وقال هيكينج في بيان نشره النادي :"بدأت المهمة قبل عام من أجل تحقيق الهدف المهم لنادي هامبورج. ولم نحقق الهدف. وأتحمل مسؤولية ذلك."

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كان عقد هيكينج سيجدد تلقائيا فقط في حالة عودة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

لكن هامبورج أنهى الموسم المنقضي من دوري الدرجة الثانية في المركز الرابع، وهو المركز الذي أحرزه أيضا في 2019، وقد خسر مباراته الأخيرة على ملعبه أمام ساندهاوزن 1 / 5، عندما كان إحراز نقطة واحدة يكفيه لانتزاع المركز الثالث وخوض الدور الفاصل الذي يمكن من خلالها الصعود للدرجة الأولى.

وتضم قائمة المرشحين لخلافة هيكينج، ديميتروس جراموزيس المدرب السابق لدارمشتاد وألفريد شرودر المدرب السابق لهوفنهايم وكذلك أندري برايتنرايتر المدرب السابق لشالكه وهانوفر.