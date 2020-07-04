رياضة | سولسكاير: مانشستر يونايتد لم يصل إلى قمة مستواه بعد

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سولسكاير: مانشستر يونايتد لم يصل إلى قمة مستواه بعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه لم يصل بعد إلى قمة مستواه رغم عدم الهزيمة في آخر 15 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وقال جاري نيفيل قائد يونايتد السابق في شبكة سكاي سبورتس عقب الفوز 3-صفر على برايتون أند هوف ألبيون يوم الثلاثاء الماضي إن الفريق لا يزال بحاجة للتعاقد مع ثلاثة أو أربعة لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات للعودة للمنافسة على اللقب.

ويحتل يونايتد حاليا المركز الخامس في الدوري برصيد 52 نقطة متأخرا بفارق 34 نقطة عن البطل ليفربول قبل ست جولات على النهاية.

وقال سولسكاير، الذي سيلتقي فريقه مع بورنموث في وقت لاحق يوم السبت، في مؤتمر صحفي "جاري محق بشأن الكثير من الأشياء. نحن لسنا قريبين من المكان الذي يجب أن نكون فيه".

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وأضاف :"نحن بحاجة لتطوير التناسق والتماسك. لازلنا بحاجة لتطوير العديد من الجوانب في طريقة لعبنا. لن نشعر بالرضا عن النفس والاعتقاد أننا حققنا كل شيء".

وواصل :"يجب علينا القيام بالكثير من العمل لكنها رحلة ممتعة. يمكنك رؤية التحسن في الأداء. لذلك نعم، نحتاج لتدعيم الفريق بلاعب أو اثنين أو ربما أكثر. لكنها ستكون فترة انتقالات مهمة قطعا".

وقال المدرب النرويجي إنه يتوقع التنافس على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عبر احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري.

ويتأخر يونايتد بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وثلاث عن ليستر سيتي ثالث الترتيب بينما يتساوى فريق سولشار مع ولفرهامبتون واندرارز.