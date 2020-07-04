رياضة | خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم أهم صفقاته

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم أهم صفقاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من التعاقد مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم الأهلي مؤخرًا بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر، إلا أن المارد الأحمر أصبح قريب من حسم الصفقة بعد الاتفاق على الجوانب المادية مع المقاولون.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الأهلي أصبح قريبا من ضم طاهر محمد طاهر، بعد موافقة مسؤولي المقاولون، وتمسك اللاعب بالانتقال المارد الأحمر.

وتابعت التقارير، أنه من المتوقع الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتبقى فقط وضع الرتوش الأخيرة في الصفقة.

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من جانبه ، كشفت تقارير صحفية أن الثنائي خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأحمر نجحا في إنهاء ملف تجديد تعاقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمدة موسم بنفس شروط التعاقد القديم.

وقام خالد مرتجي وأمير توفيق ببذل جهودًا كبيرة من أجل حسم تجديد تعاقد رينيه فايلر خاصة أن المدير الفني السويسري تردد كثيرًا في الرحيل عن بلاده بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث نجح كلا من مرتجي وتوفيق في إقناعه بالعودة والإستمرار لمدة موسم مع تجديد تعاقده.

ويصب كلا من أمير توفيق وخالد مرتجي تركيزهما في الوقت الحالي على حسم ملف التعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي نجم الفريق المعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي.

ويسعى خالد مرتجي لاستخدم كل علاقات الصداقة الكروية التي خرج بها من عضويته في لجنة الأندية في الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وذلك من أجل التفاوض مع هيدرسفيلد.

ووصلت المفاوضات بين الأهلي وهيدرسفيلد إلى مرحلة متقدمة جدًا ويبقي الخلاف الوحيد بينهما على المقابل المادي وطريقة دفعه.